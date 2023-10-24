«Коламбус» вызвал Дмитрия Воронкова из АХЛ, у него одна передача в четырёх матчах

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков вызван из Американской хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что это решение вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. У форварда повреждение верхней части тела, статус возвращения игрока — со дня на день.

Напомним, после яркой предсезонки Воронков был отправлен в Американскую хоккейную лигу. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей, четырьмя бросками в створ и двумя минутами штрафного времени.

В ночь с 24 на 25 октября «Блю Джекетс» на домашнем стадионе «Нейшнвайд-Арена» примут «Анахайм Дакс». Начало встречи запланировано на 1:30 мск.