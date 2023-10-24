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«Не дали повидаться с детьми». Тренер «Лады» пожаловался на руководство арены «Динамо»

«Не дали повидаться с детьми». Тренер «Лады» пожаловался на руководство арены «Динамо»
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (4:5 ОТ). Специалист остался недоволен поведением руководства арены бело-голубых, которое не дало ему повидаться с семьёй.

«Я сегодня чернее тучи не из-за поражения. Руководство стадиона мне не дало повидаться с сыном и дочерью, которых я не вижу, живя в другом городе. Не пустили их повидаться даже со мной. И у меня из-за этого такое настроение. Игрой команды я доволен», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, вчера, 23 октября, в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялась встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Столичное «Динамо» встретилось с тольяттинской «Ладой». Хозяева площадки отыгрались с 2:4 и в овертайме вырвали победу — 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0).

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