Пашин — об отъезде в Америку: «Салават» ничего не предлагал, не поднял в КХЛ. Было обидно

Нападающий «Спартака» Александр Пашин, до сезона-2021/2022 включительно выступавший в системе «Салавата Юлаева», рассказал об уходе из уфимского клуба.

«Салават» не делал мне никаких предложений. После нового года мой агент сказал клубу, что я собираюсь уезжать в Северную Америку. «Салават» тянул, ничего не предлагал. В последнем сезоне я хорошо отыграл в ВХЛ, а меня ни разу не подняли в первую команду. Это было обидно. Поэтому я решил попробовать силы в Америке.

Насколько я знаю, «Салават» хотел получить Ивана Дроздова и искал варианты, кого можно отдать взамен. Я тогда только подписал контракт с «Каролиной», и «Салават» сразу же обменял мои права», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».