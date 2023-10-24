«У него не было выбора». Форвард системы «Каролины» — о реакции Кочеткова на ссылки в АХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Пашин, задрафтованный «Каролиной Харрикейнз», поделился мнением об игре российского вратаря «ураганов» Петра Кочеткова.

«Кочетков? Он хорошо играл, но в первой команде и так два хороших вратаря. У нас их может быть три-четыре, а там должно быть строго два. Петя играл, когда один из вратарей заболевал или получал травму. Он делал всё, что от него зависело, играл хорошо. Это яркий игрок, яркая личность. Передвижения между клубами зависели не от него — нельзя же вратаря на одностороннем контракте отправить в АХЛ, это был бы скандал. Другого выбора у Пети не было.

Прорыв Пономарёва? Не назвал бы это прорывом, это достаточно сильный игрок. В позапрошлом сезоне «Чикаго» выиграл Кубок Колдера. Вася тогда приехал под конец сезона, ему уже тогда доверяли, выпускали в меньшинстве в плей-офф. Он хорошо вошёл в команду вместе с Кочетковым, они принесли немало пользы. Для меня неудивительно, что в прошлом году Вася стал одним из лучших игроков», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».