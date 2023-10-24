Остон Мэттьюс ответил на вопрос о погоне за результатом Овечкина по голам в НХЛ

Нападающий и лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал возможную погоню за результатом российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов в НХЛ.

«Погоня за рекордами Овечкина? Я не знаю. Это не то, о чём я думаю. Определённо важно признать, что он смог сделать и где он сейчас находится, приближаясь к рекорду [Гретцки]. Просто удивительно, как он сохранял стабильность год за годом. Моих хороших слов будет недостаточно. Он был невероятным игроком и одним из моих любимых игроков с тех пор, как он начал играть в НХЛ. Но я сейчас об этом не думаю.

Постоянство, способность оставаться здоровым и всё такое — это, мягко говоря, просто впечатляет», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.