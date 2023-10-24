Нападающий «Локомотива» Аверин получил тяжёлую травму и может больше не сыграть в сезоне

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Егор Аверин получил тяжёлую травму.

Форвард внесён в долгосрочный список травмированных. У Аверина травма нижней части тела. Нападающему «Локомотива» была сделана операция за границей. Теперь хоккеист может пропустить остаток нынешнего сезона КХЛ.

Отметим, что Аверин получил травму перед матчем со «Спартаком» в Москве, который состоялся 2 октября.

В августе нападающему исполнилось 34 года. В нынешнем сезоне Аверин принял участие в 10 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отметился только одной заброшенной шайбой. В последний раз нападающий железнодорожников выходил на лёд в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1) 27 сентября.