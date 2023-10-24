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В ФХР высказались об оттоке молодых российских хоккеистов и о создании новых законов

В ФХР высказались об оттоке молодых российских хоккеистов и о создании новых законов
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Заместитель генерального директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе сообщил, что организация занимается работой по предотвращению отъезда молодых российских хоккеистов за границу. Функционер рассказал о проблемах с некоторыми агентами. Кроме того, Кикнадзе заявил о необходимости введения аккредитаций на государственном уровне. Он просит разработать соответствующий закон.

«Здесь нам потребуется помощь государства. У нас есть две категории агентов. Первая — люди, работающие по правилам в соответствии с законом о физической культуре и спорте. В нём чётко прописано: общероссийские федерации могут аккредитовать агентов. ФХР занимается этим совместно с КХЛ. С теми, кто действует в правовом поле, проблем нет. Но имеются деятели, не следующие им. Они не получают аккредитации, трудятся в серой зоне и представляют главную сложность.

Поэтому необходимо вводить их (аккредитации) на государственном уровне, например, определить соответствующий пункт в Кодекс об административных правонарушениях. Это позволит нам при поддержке правоохранительных органов проводить оперативно-розыскные мероприятия и собирать доказательства того, что люди нарушают законодательство. Сейчас у федерации таких полномочий нет. Если данный механизм реализуют в жизнь, вопрос оттока молодых хоккеистов во многом удастся урегулировать, если не решить», — приводит слова Кикнадзе «RT на русском».

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