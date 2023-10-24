Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, как Макдэвид отреагировал на полученную травму

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал травму капитана и лидера команды Коннора Макдэвида. Канадский нападающий получил повреждение в конце третьего периода матча с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) и не выходил на лёд в последние четыре минуты основного времени и в овертайме. «Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах в начале сезона.

«Всегда идёт поиск способов добавить хоккеистам энергии. Нынешняя ситуация вполне подходит для этого. Мы чувствуем, что могли начать сезон лучше, но что имеем, то имеем. Сейчас мы потеряли капитана. Это шанс для других хоккеистов сделать шаг вперёд.

Коннор сам считает, что эта ситуация может стать для команды позитивной, переломным моментом. Он смотрит на это как на возможность», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.

Напомним, Макдэвид может пропустить одну-две недели из-за травмы верхней части тела.