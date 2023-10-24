Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Адмирал» взял верх над ЦСКА, отыгравшись с 0:2 и прервав серию из шести поражений

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

На пятой минуте Сергей Плотников вывел московскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Владислав Каменев. На 24-й минуте Максим Соркин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество ЦСКА. На 32-й минуте Алексей Соловьёв после паса Павла Махановского отыграл один гол. На 58-й минуте Джованни Фьоре сравнял счёт. Победный гол в овертайме забил Леонид Метальников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» примет «Витязь». Оба матча состоятся 26 октября.