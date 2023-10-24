Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» взял верх над ЦСКА, отыгравшись с 0:2 и прервав серию из шести поражений

«Адмирал» взял верх над ЦСКА, отыгравшись с 0:2 и прервав серию из шести поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Окулов, Каменев) – 04:31 (5x5)     0:2 Соркин (Диц, Абрамов) – 23:51 (5x4)     1:2 Соловьёв (Махановский) – 31:24 (5x5)     2:2 Фьоре (Горшков, Паутов) – 57:15 (5x5)     3:2 Метальников – 61:54 (en)    

На пятой минуте Сергей Плотников вывел московскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Владислав Каменев. На 24-й минуте Максим Соркин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество ЦСКА. На 32-й минуте Алексей Соловьёв после паса Павла Махановского отыграл один гол. На 58-й минуте Джованни Фьоре сравнял счёт. Победный гол в овертайме забил Леонид Метальников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» примет «Витязь». Оба матча состоятся 26 октября.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» дома уверенно обыграл ХК ЦСКА, прервав победную серию армейцев
«Адмирал» объявил об уходе спортивного директора Вадима Аверкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android