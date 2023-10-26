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Береглазов: увольнение Рябыкина из «Авангарда»? Руководству не хватило терпения

Береглазов: увольнение Рябыкина из «Авангарда»? Руководству не хватило терпения
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Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов прокомментировал отставку Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера омского «Авангарда».

«Почему у Рябыкина не пошло в «Авангарде»? Не могу дать точный ответ. Можно сказать, что у нас был тяжёлый выезд в начале сезона, и на этом закрыть тему. У него был первый сезон в качестве главного тренера. Мы в свою очередь не помогли ему результатами. Клубу нужен был хороший отрезок в начале сезона — руководству не хватило терпения», — сказал Береглазов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Береглазов принял участие в 21 игре, отметившись в них одной результативной передачей.

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