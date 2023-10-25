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«Северсталь» отыгралась с 0:3, но уступила «Ладе» по буллитам

«Северсталь» отыгралась с 0:3, но уступила «Ладе» по буллитам
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В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Ладу». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На 10-й минуте первого периода Георгий Солянников с передач Андрея Алтыбармакяна и Ивана Романова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Остап Сафин с передачи Сергея Шумакова упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Сергей Шумаков с передач Доната Стальнова и Остапа Сафина сделал счёт 3:0. В конце первой двадцатиминутки Адам Лишка с передач Тимофея Давыдова и Тимура Муханова размочил счёт в игре.

В начале второго периода Илья Иванцов с передач Михаила Ильина и Владимира Грудинина сократил отставание до минимума. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Остапа Сафина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Б
Лада
Тольятти
0:1 Солянников (Алтыбармакян, Романов) – 09:06 (5x5)     0:2 Сафин (Шумаков) – 10:06 (5x5)     0:3 Шумаков (Стальнов, Сафин) – 13:38 (5x5)     1:3 Лишка (Давыдов, Муханов) – 18:50 (5x5)     2:3 Иванцов (Ильин, Грудинин) – 20:34 (5x4)     3:3 Пилипенко – 23:24 (5x5)     3:4 Сафин – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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