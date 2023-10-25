«Северсталь» отыгралась с 0:3, но уступила «Ладе» по буллитам

В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Ладу». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
На 10-й минуте первого периода Георгий Солянников с передач Андрея Алтыбармакяна и Ивана Романова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Остап Сафин с передачи Сергея Шумакова упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Сергей Шумаков с передач Доната Стальнова и Остапа Сафина сделал счёт 3:0. В конце первой двадцатиминутки Адам Лишка с передач Тимофея Давыдова и Тимура Муханова размочил счёт в игре.
В начале второго периода Илья Иванцов с передач Михаила Ильина и Владимира Грудинина сократил отставание до минимума. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко сделал счёт равным.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Остапа Сафина.
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