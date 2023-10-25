Форвард «Коламбуса» Воронков дебютирует в НХЛ в матче с «Монреалем»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков сыграет свой дебютный матч в Национальной хоккейной лиге с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн в соцсети Х (ранее Twitter). Встреча состоится на арене канадской команды в ночь на 27 октября в 2:00 мск.

23-летний форвард 24 октября был вызван из Американской хоккейной лиги. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне.

Напомним, после яркой предсезонки Воронков был отправлен в Американскую хоккейную лигу. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей, четырьмя бросками в створ и двумя минутами штрафного времени.