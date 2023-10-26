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Защитник «Монреаля» Савар выбыл на шесть-восемь недель

Защитник «Монреаля» Савар выбыл на шесть-восемь недель
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Дэвид Савар пропустит от шести до восьми недель из-за перелома левой руки, сообщает ESPN. По ходу матча с «Баффало Сэйбрз» во вторник, который закончился победой канадской команды со счётом 3:1, игрок заблокировал несколько бросков, один из которых сломал ему лезвие конька.

33-летний Савар присоединился в списке травмированных «Монреаля» к нападающему Кирби Даку, у которого повреждение колена, и защитнику Кейдену Гуле (травма верхней части тела).

Отметим, что «Канадиенс» вызвали 25-летнего шведского защитника Густава Линдстрёма из АХЛ.

«Монреаль» занимает девятое место в Восточной конференции. На счету команды семь очков после шести матчей. В ночь на 27 октября «Канадиенс» дома сыграют с «Коламбус Блю Джекетс».

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