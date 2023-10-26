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Александр Овечкин проводит 1500-ю игру в карьере НХЛ

Александр Овечкин проводит 1500-ю игру в карьере НХЛ
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В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 3:0 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Отметим, для россиянина эта игра стала 1500-й в НХЛ – 1353 матча в регулярном чемпионате и 147 игр в плей-офф.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 1353 матча, забив 823 гола и сделав 666 результативных передач.

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