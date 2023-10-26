Овечкин продлил результативную серию до четырёх матчей

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В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Россиянин продлил свою результативную серию до четырёх матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 1353 матча, забив 823 гола и сделав 666 результативных передач.