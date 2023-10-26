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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дилан Строум (дважды), Сонни Милано, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Нью-Джерси» забивали Тайлер Тоффоли (дважды), Тимо Майер и Нико Хишир.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» прервал серию из трёх поражений. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.