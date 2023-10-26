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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дилан Строум (дважды), Сонни Милано, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Нью-Джерси» забивали Тайлер Тоффоли (дважды), Тимо Майер и Нико Хишир.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» прервал серию из трёх поражений. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Протас) – 06:37     0:2 Строум (Овечкин, Уилсон) – 15:52     0:3 Милано (Оши, Кузнецов) – 17:28     1:3 Тоффоли (Майер, Хьюз) – 24:31     2:3 Майер (Хьюз, Тоффоли) – 25:19     3:3 Хишир (Братт, Марино) – 26:42     4:3 Тоффоли (Хьюз, Хьюз) – 30:01     4:4 Строум (Кузнецов, Карлсон) – 40:18 (pp)     4:5 Макмайкл (Манта, Бекстрём) – 42:09     4:6 Овечкин – 58:25    
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