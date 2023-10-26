Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 70 голов

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дилан Строум (дважды), Сонни Милано, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Это 824-й гол Овечкина в Национальной хоккейной лиге. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в лиге Овечкину осталось забросить 70 шайб.

Напомним, для Овечкина эта шайба стала второй в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Капитан столичной команды отличился во втором матче кряду.