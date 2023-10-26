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Хьюз вернулся на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ, у него 17 очков в 6 матчах

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз по ходу матча отличился тремя результативными передачами. Теперь в его активе в нынешнем сезоне НХЛ 17 очков в шести матчах. Хьюз забил четыре гола и отдал 13 голевых передач. Американец вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте находится форвард «Детройта» Дилан Ларкин, в активе которого 14 очков.

«Вашингтон» прервал серию из трёх поражений подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.