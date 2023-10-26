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Хьюз стал третьим игроком «Дэвилз», набравшим очки в шести матчах кряду со старта сезона

Хьюз стал третьим игроком «Дэвилз», набравшим очки в шести матчах кряду со старта сезона
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» ассистентским хет-триком отметился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, нападающий Джек Хьюз. Американский форвард продлил свою результативную серию со старта сезона до шести матчей, став третьим игроком в истории клуба с подобным достижением.

Рекорд американской команды по серии с набранными очками со старта сезона был установлен в прошлом году шведским нападающим Йеспером Браттом (11). Второе место занимает Тим Хиггинс (10 матчей в сезоне-1984/1985).

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