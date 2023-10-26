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Овечкин 54-й раз в НХЛ забил два дня подряд — это шестой результат в истории лиги

Овечкин 54-й раз в НХЛ забил два дня подряд — это шестой результат в истории лиги
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий Александр Овечкин отличился по ходу матча заброшенной шайбой и 54-й раз в НХЛ забил два дня подряд — это шестой результат в истории лиги. Лишь пять игроков провели больше таких матчей: Горди Хоу (72), Фил Эспозито (63), Уэйн Гретцки (62), Бобби Халл (61) и Франк Маховлич (55).

В составе «Вашингтона» также отличились Энтони Манта, Дилан Строум (дважды), Сонни Милано и Коннор Макмайкл. За «Нью-Джерси» забивали Тайлер Тоффоли (дважды), Тимо Майер и Нико Хишир.

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