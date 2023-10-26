Овечкин и партнёры по «Вашингтону» поздравили своего голкипера с дебютной победой в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

После окончания встречи российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а также его партнёры по команде поздравили своего голкипера 27-летнего Хантера Шепарда с дебютной победой в НХЛ.

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Напомним, это первый матч Шепарда за клуб. В предыдущей встрече, состоявшейся вчера, 25 октября, когда «Вашингтон» уступил «Торонто» со счётом 1:4, Хантер был в запасе.

Шепард отразил 18 бросков из 22 и стал четвёртым голкипером «Кэпиталз» за последние 10 лет, победившим в дебютном матче в НХЛ. Ранее подобным достижением отметились россиянин Илья Самсонов (октябрь 2019 года), чех Витек Ванечек (январь 2021-го) и канадец Зак Фукале (ноябрь 2021-го).