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Гол и передача Овечкина, «ПСЖ» разгромил Милан. Главное к утру

Два очка российского хоккеиста Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4); «ПСЖ» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов разгромил «Милан» (3:0); французская Лига 1 дисквалифицировала алжирского игрока «Ниццы» Юсефа Аталя на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом «устроить чёрный день для евреев». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче.

2. «ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов.

3. Лига 1 дисквалифицировала игрока «Ниццы» Аталя за призыв к «чёрному дню для евреев».

4. «Барселона» обыграла «Шахтёр» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

5. В РФС ответили на вопрос, где пройдёт финал Кубка России — 2023/2024.

6. «Боруссия» Д обыграла «Ньюкасл» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

7. Джек Хьюз повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 37-летней давности.

8. «Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов благодаря дублю Холанда.

9. Мбаппе побил достижение Анри в Лиге чемпионов.

10. «Атлетико» не смог обыграть «Селтик» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.