Оши рассказал, за счёт чего «Вашингтону» удалось перевернуть игру с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши оценил волевую победу в матче с «Нью-Джерси» (6:4). «Кэпиталз» выиграли первый период со счётом 3:0, но пропустили во втором отрезке четыре безответные шайбы. Тем не менее, после этого «столичным» удалось перевернуть игру в третьем периоде и одержать волевую победу.

«В течение нескольких матчей мы играли не лучшим образом, переносили ошибки из одного матча в другой. Мы извлекли из этого урок и сегодня вышли, просто отпустив ситуацию. Мы вернулись к нашей игре и одержали отличную победу над очень хорошей командой.

На самом деле послание после второго периода было очень простым. Это был скорее вопрос от нашего тренера — хотим ли мы играть так, как в первом периоде, или как во втором. Мы забыли всё, что было во втором периоде, и смогли перевернуть игру, что является хорошим знаком», — цитирует Оши пресс-служба лиги.