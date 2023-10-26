«Ещё не осознал, что это произошло». Голкипер «Вашингтона» — о победе в дебютном матче НХЛ

Голкипер «Вашингтона» Хантер Шепард поделился эмоциями после победы в дебютном матче НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4). Шепард отразил 18 бросков из 22 и стал четвёртым голкипером «Кэпиталз» за последние 10 лет, одержавшим победу в дебютном матче в НХЛ.

«Я ещё не осознал, что это стало реальностью. Очень рад приехать сюда и увидеть своих родителей, потому что это был довольно эмоциональный день. У меня здесь была великолепная поддержка, 13 или 14 человек за несколько часов добрались сюда из Миннесоты», — цитирует Шепарда официальный сайт лиги.

Ранее победами в своих дебютных матчах в НХЛ среди голкиперов «Вашингтона» отметились россиянин Илья Самсонов (октябрь 2019 года), чех Витек Ванечек (январь 2021-го) и канадец Зак Фукале (ноябрь 2021-го).