Алистров: текущее место СКА в таблице КХЛ — дополнительная мотивация

Нападающий СКА Владимир Алистров заявил, что низкое место в таблице КХЛ дополнительно мотивирует игроков армейского клуба. После победы армейцев в матче с «Куньлунем» (6:3) СКА поднялся на пятое место в таблице Западной конференции.

«Конечно, все следят за таблицей. Да, нынешнее место — это мотивация. Но не важно, на каком месте мы находимся, так как мотивация должна быть всегда. Мы знали, что «Куньлунь» — атакующая команда, которая может забивать. Да, немного провалили начало игры, но со второго периода собрались, начали играть в свою игру, забивать. Это помогло.

Моя адаптация к игре СКА после перехода из минского «Динамо»? Это другая команда с другими тренерами. Тактика, структура игры и система совсем другие, чувствуется другой подход. Мы помогали друг другу, и Степан Фальковский нам помогал — как и вся команда. Тренеры помогли нам влиться гораздо быстрее», — цитирует Алистрова ТАСС.