«Было тяжело, мы привыкли играть при полных трибунах». Ротенберг о победе над «Куньлунем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил волевую победу в матче с «Куньлунем» (6:3). Армейский клуб проиграл первый период со счётом 1:3.

«Тяжёлая игра для нас. «Куньлунь» — сильный соперник. Они хорошо начали, создали нам много сложностей. Мы ожидали такой игры. Конечно, не хватает зрителей. Ребятам было тяжело достать эмоции. Надеемся, в будущем болельщики в Мытищах придут и будут поддерживать команду. Мы привыкли играть и дома, и на выезде при полных трибунах. Эмоционально непросто выходить при пустой арене, но это никакое не оправдание нашей игры в первом периоде. Нам пришлось очень серьёзно поработать.

Внесли изменения — здорово сыграл в воротах наш новичок Мойсевич. Пришел, увидел, победил — это дорогого стоит. В своё время, когда к нам пришёл Микко Коскинен, который по стилю игры похож на Пашу, у него была серия поражений в «регулярке». Многие тогда задумались: «Нужен ли нам такой вратарь?». А потом мы с ним выиграли два Кубка Гагарина. Повторюсь — дорогого стоит выйти в такой тяжёлой игре и победить. Огромная благодарность обоим нашим вратарям. Замена — не вина Плешкова. Мы внесли изменения в первую очередь для того, чтобы взбодрить команду. Дальше завоевали пятак и победили. Благодарность ребятам. Работаем дальше. Нам есть над чем работать», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.