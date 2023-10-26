Ротенберг: в детстве спал с вратарской клюшкой, но потом мне бросили в голову

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вспомнил о своём дебюте на тренерской скамейке армейского клуба и рассказал о том, как в детстве начинал играть в хоккей на позиции вратаря. Вчера СКА в гостевом матче одержал волевую победу над «Куньлунем» (6:3).

«Все запоминают свой первый матч на всю жизнь. Помню свою первую игру в детстве, даже первую тренировку. Кстати, я вышел на неё вратарем — хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову, и я подумал, что лучше играть в поле. Там больше шансов пробиться в состав. Конечно, помню тот матч в Мытищах.

Для меня большая честь работать главным тренером СКА, помогать команде побеждать. В каждой игре мы пытаемся внести что-то новое. У нас несколько программ, мы меняем тактику по ходу матча. Даже сегодня вы это увидели — у нас команда-хамелеон. До такого лучше не доводить, но хоккей диктует свои условия. Нет сценария, это не театр, где всё понятно — мы знаем, что произойдёт с Отелло. В этом и прелесть хоккея, поэтому его и любят по всему миру», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.