Ротенберг: важно, что в КХЛ играет «Куньлунь». У них совершенно другой стиль игры

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил о важности выступления в КХЛ такой команды, как «Куньлунь», и выразил надежду, что в скором времени китайский клуб вновь будет играть домашние матчи в Пекине или Шанхае.

«Важно, что у нас играет команда из Китая. Очень важно, чтобы в лиге были клубы из разных стран, с разными стилями. В таких матчах хоккеисты развиваются. У «Куньлуня» совершенно другой стиль игры. Ребята в основном из Канады. Да, они натурализовали хоккеистов — но это канадские игроки, с которыми интересно встречаться. Правильнее «Куньлуню» играть в Китае. Всё-таки Мытищи — это не Шанхай и не Пекин. Я много раз летал в Китай с командой. Да, там непросто. Просьба к коллегам, если они переедут — чтобы было больше зрителей. Раньше там вообще не было болельщиков — в Мытищах их сейчас больше. И на пресс-конференции никто не приходил, не было журналистов.

Привлечение внимания к хоккею — это работа. Нужно обратить внимание на строительство арен. Но, думаю, на государственном уровне Китай постепенно идёт к этому. В баскетболе они сделали прорыв, играют на высоком уровне, показывают его по телевизору. В футболе тоже сделали. Думаю, и в хоккее будут делать. Правильнее, если мы будем играть в Китае. Мы и так много летаем. Два раза слетаем в Сочи — это как один перелёт в Китай. Плюс-минус то же самое. Может быть, они соберут сильную команду — и придут полные трибуны зрителей. В Пекине есть отличная арена, на которой проходила Олимпиада. 18 тысяч зрителей — там можно играть на уровне топ-лиг мира. Чем больше международных команд, тем лучше. Конечно, мы были бы очень рады играть с «Куньлунем» в Китае. Главное, чтобы были полные трибуны и качественный лёд», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.