Михайлов: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Не смотрите на возраст в паспорте

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что не сомневается в том, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Сейчас россиянин отстаёт от канадца на 70 голов. Овечкин забросил по одной шайбе в двух матчах подряд.

«Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Его безголевая серия нестрашна — так бывает. Все ждут, а это влияет на психологию. Но у Александра психология очень уверенного человека и спортсмена. Просто не надо его дёргать.

Возраст может стать преградой? Не смотрите на возраст в паспорте. Смотрите на то, как он играет и что делает. Ещё два года он спокойно отыграет. Александр — великий спортсмен», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.