В «Автомобилисте» рассказали, когда травмированный Да Коста может сыграть в матче КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроках возвращения нападающего Стефана Да Косты после травмы.



«Завтра у нас гостевой матч с «Торпедо». Стефан Да Коста находится с командой. Возвращение Стефана в строй зависит от его ощущений. «Day to day», как говорят в Северной Америке», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Французский нападающий в текущем сезоне провёл 21 матч, в котором набрал 13 очков — забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+1». Да Коста получил травму в матче с «Амуром» 19 октября.

Всего в КХЛ на счету 34-летнего форварда 447 матчей, в которых француз отметился 382 (168+214) результативными баллами.