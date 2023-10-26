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Плющев — о шайбах Овечкина: скоро начнём его шаги считать? Александр играет не сам за себя

Плющев — о шайбах Овечкина: скоро начнём его шаги считать? Александр играет не сам за себя
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал два гола в последних двух матчах, забитые капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, и его погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Шайбы Овечкина? Скоро начнём его шаги считать? Александр делает свою работу, нацелен на победу в Кубке Стэнли. Мы не всегда уделяем внимание соответствующим действиям. Что привязались к этим шайбам? Он играет и будет играть в соответствии со своим здоровьем и желанием. Считать нужно после того, как он побьёт рекорд Гретцки. Ну приблизился он на одну-две шайбы — но он же не играет за себя одного. Команда помогает Овечкину, а он — ей», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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