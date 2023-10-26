ЦСКА упустил преимущество в два гола, но обыграл «Амур» по буллитам

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Амуром» и ЦСКА. Победу в матче одержали армейцы — 3:2 по буллитам.
ЦСКА удалось забросить две шайбы в первом периоде — отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев. Хабаровчане к 46-й минуте сравняли счёт в матче благодаря голам Дмитрия Шевченко и Кирилла Капустина. В третьем периоде армейцы трижды играли в большинстве и устроили настоящий штурм ворот «Амура», но голкипер Игорь Бобков справился с натиском. В овертайме тренерский штаб ЦСКА не стал привычно снимать вратаря. Ворота ЦСКА защищал голкипер Дмитрий Гамзин. В итоге дело дошло до серии буллитов. Единственный реализованный буллит на счету Михаила Григоренко.
ЦСКА в следующем матче сыграет с «Сибирью» на выезде 28 октября. «Амур» в этот же день на своём льду встретится с подмосковным «Витязем».
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