«Не хватало хладнокровия». Мартемьянов похвалил хоккеистов «Амура» за игру в матче с ЦСКА

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов похвалил хоккеистов хабаровского клуба за игру в матче с ЦСКА (2:3 Б). По ходу матча с действующим чемпионом дальневосточный клуб сумел отыграть две шайбы.

«Парни молодцы, показали содержательную игру. Понравилось выполнение игрового задания, самоотверженность ребят. В атаке играли неплохо. Да, были моменты, где маленько не хватало хладнокровия, но и соперник — очень мастеровитая команда. Не могу упрекнуть команду в отсутствии желания. Они хотят забивать голы, но где-то эмоции перехлёстывают.

Кирилл Капустин наносит хладнокровные броски — и два гола в двух матчах. Работаем над завершением, но ребята уже подустали, честно говоря. Буллиты? Процитирую своего друга Александра Гулявцева — буллиты или забивают, или не забивают! Игра на точке вбрасывания? Уделяем ей особое внимание. В конце каждой ледовой тренировки отрабатываем вбрасывания. Это работа не только центрального нападающего, а всей пятёрки», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.