Вратарь СКА Мойсевич стал пятым голкипером армейского клуба, сыгравшим в текущем сезоне

Голкипер Павел Мойсевич дебютировал в составе СКА в победном матче с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

Как сообщает пресс-служба СКА, белорусский вратарь стал пятым голкипером армейцев, кто сыграл в текущем сезоне, за всю историю клуба это шестой случай, когда тренеры использовали пять стражей ворот за один сезон. Впервые все пятеро одержали победы в своих первых матчах за СКА. Павел — четвёртый вратарь-новичок СКА в этом сезоне. Это лишь второй аналогичный случай в истории клуба. Первый произошёл в сезоне-2000/2001, а Сергей Белов и Павел Орлов приняли участие только в одной игре, при этом один заменил другого.

Напомним, Мойсевич занял место в воротах после трёх пропущенных шайб Артемия Плешкова в первом периоде.