Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность проведения матча «Торпедо» на футбольном стадионе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил вероятность проведения матча ХК «Торпедо» на футбольном стадионе клуба.

«Я свою позицию высказал, надо очень аккуратно принимать такое решение. Чтобы не было акции ради акции и никто от этого не пострадал.

Поговорил с нашим агрономом, он специалист высокого уровня. Он хотел после третьего декабря закрывать поле, сделать посев травы. В это время нельзя ходить по нему и ничего нельзя с ним делать.

Конечно, можно этот процесс сместить и начать им заниматься в марте, но в тот момент начинается вторая часть сезона РПЛ. В таком случае у команды не будет возможности играть на домашнем стадионе. Конечно, мы общаемся с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Но хотеть не значит мочь», – сказал Гусейнов в интервью Metaratings.ru.