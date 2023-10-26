Светлов назвал схожую проблему «Трактора» и «Автомобилиста» в текущем сезоне

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о проблемах «Трактора» и «Автомобилиста» в текущем сезоне.

«Наблюдая «Автомобилист», вспоминаю фразу одного футбольного тренера про «академиков с тросточками». На мой взгляд, Екатеринбургу нужны эмоции, команда действует излишне осторожно, не хватает свежей крови от молодёжи. И это при том, что в Екатеринбурге очень неплохая школа.

Что с Челябинском? Две шайбы за игру и 50-процентный график набора очков — это не совсем те показатели, к которым Челябинск сегодня должен тянуться. Всё-таки по составу «Трактор» — один из лидеров Востока, все линии укомплектованы качественными исполнителями.

​Чем-то два уральских клуба сегодня похожи — говорю о «Тракторе» с «Автомобилистом». Академизм у Челябинска просматривался — и в прошлом сезоне, и этой осенью. Но когда команда эмоционально включается, как во вчерашнем дерби с «Магниткой», проблем с заброшенными шайбами нет. Для решения серьёзных задач академиков с тросточками в «Тракторе» быть не должно. Как и в «Автомобилисте», — сказал Светлов в интервью Russia-hockey.ru.

«Трактор» набрал 24 очка и занимает седьмую строчку в таблице Востока, «Автомобилист» с 28 результативными баллами расположился на четвёртом месте на Востоке.