Тимкин и Абросимов устроили шикарную драку в матче «Авангард» — «Салават Юлаев»
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В Омске в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт второй период — счёт не отрыт 0:0.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Холодилин (Чистяков, Мартынов) – 52:21 (5x5)
В середине второй двадцатиминутки защитник омичей Роман Абросимов и форвард уфимского клуба Евгений Тимкин устроили шикарную драку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
По итогам драки хоккеисты получили по пять минут штрафа.
В следующей игре «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.
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