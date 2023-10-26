Тимкин и Абросимов устроили шикарную драку в матче «Авангард» — «Салават Юлаев»

В Омске в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт второй период — счёт не отрыт 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

В середине второй двадцатиминутки защитник омичей Роман Абросимов и форвард уфимского клуба Евгений Тимкин устроили шикарную драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам драки хоккеисты получили по пять минут штрафа.

В следующей игре «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.