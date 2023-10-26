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Канадский игрок «Северстали» назвал лучшего российского хоккеиста на данный момент

Канадский игрок «Северстали» назвал лучшего российского хоккеиста на данный момент
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Защитник «Северстали» Марк Барберио назвал нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова — лучшим российским игроком на данный момент.

«Кто импонирует из бывших и действующих российских игроков? Конечно, я выделю Никита Кучерова, поскольку играл с ним в «Тампе». Это невероятный игрок. Отмечу его невероятные мягкие руки, а ещё у него классное чувство дистанции, шикарно умеет задать свой темп игры. Поэтому Никита на данный момент для меня лучший», – сказал Барберио в интервью Metaratings.ru.

В КХЛ Барберио выступал за казанский «Ак Барс» и минское «Динамо», перебравшись в череповецкую «Северсталь» после окончания сезона-2022/2023.

Ранее Марк Барберио ответил на вопрос про особенность российского хоккея.

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