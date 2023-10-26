«Должна быть конкуренция, но не пачками». Терещенко — о СКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о конкуренции среди игроков в СКА.

«Гальченюка рассматривали в СКА как явного лидера нападения, но пока он на эту роль не тянет? Пока оценки давать рано. Ещё двух месяцев не прошло. Гальченюк — игрок высокого уровня, за плечами у него много матчей в НХЛ. Если бы больше звёздных игроков приезжало к нам из Северной Америки, то это только бы усиливало нашу лигу в плане зрелищности. Ну и молодые ребята на их примере росли бы, учились.

Грицюк и Толчинский переходили из «Авангарда» как системообразующие игроки, но пока команду за собой не тянут? Толчинский один из лидеров. Да, у него звено было более сыгранное в «Авангарде», но потихонечку он приходит в себя. Грицюку тяжеловато адаптироваться, это видно. Психологическое давление большое — надо, надо, надо. Но, думаю, тренеры найдут ему центрального нападающего, с которыми Арсений расцветёт новыми красками.

Как обычно, в последнее время из матча в матч у СКА большая текучка состава, это проблема? Для кого-то проблема, для кого-то — нет. Но, чтобы понять, почему так происходит, надо находиться в команде, понимать, что там творится. Роману Борисовичу, конечно, виднее, однако лично я против такой ротации. Должна быть конкуренция, абсолютно согласен. Но не пачками. Не по четыре-пять новых игроков в каждом матче, максимум — одна-две позиции.

СКА за лето практически поменял команду, за один сезон тренерский штаб может создать боеспособный коллектив? Тяжело. Поэтому такие качели у СКА и происходят. То ничего, то бац — провал…. Я за то, чтобы в команде был баланс: молодости, опытных игроков и среднего возраста. Вливание молодёжи должно происходить правильно и аккуратно, а не искусственно их ставить — они должны вытеснить более опытных хоккеистов», — сказал Терещенко в интервью «Спорт уик-энд».

Ранее Терещенко рассказал об игре СКА в текущем сезоне и оценил выступление голкипера армейского клуба Никиты Серебрякова.