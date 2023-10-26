НХЛ выступила с заявлением касаемо дисквалификации форварда «Оттавы» на 41 игру

Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу отстранения центрфорварда «Оттавы Сенаторз» Шейна Пинто на 41 игру за нарушение правил в отношении ставок.

«НХЛ дисквалифицировала игрока Шейна Пинто на 41 игру за действия, связанные со ставками на спорт. Расследование лиги не обнаружило никаких доказательств того, что Пинто делал какие-либо ставки на матчи НХЛ. Лига считает этот вопрос закрытым, поскольку новой информации не появится, и представители НХЛ не будут давать дальнейших комментариев», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, ранее Sportsnet сообщал, что НХЛ начала расследование летом и активизировалась в последние несколько недель. В текущем сезоне форвард не сыграл ни одной игры.