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Форвард «Оттавы» Пинто извинился за свои действия, связанные со ставками на спорт

Форвард «Оттавы» Пинто извинился за свои действия, связанные со ставками на спорт
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Центрфорвард «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто прокомментировал своё отстранение на 41 игру за действия, связанные со ставками на спорт.

«Я хочу извиниться перед Национальной хоккейной лигой, «Оттавой», моими партнёрами по команде, болельщиками и городом Оттава и, самое главное, перед моей семьёй. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и с нетерпением жду возможности вернуться на лёд вместе со своей командой», — цитирует Пинто TSN.

Напомним, ранее Sportsnet сообщал, что НХЛ начала расследование летом и активизировалась в последние несколько недель. В текущем сезоне форвард не сыграл ни одной игры.

Ранее Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу отстранения Пинто.

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