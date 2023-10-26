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«Увидел открытый лёд и покатил». Защитник «Сибири» Гордеев — о голе после сольного прохода

«Увидел открытый лёд и покатил». Защитник «Сибири» Гордеев — о голе после сольного прохода
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Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал про свой красивый гол в сольном проходе в матче со «Спартаком» (4:3).

«Мой гол? Увидел открытый лёд и покатил. Был шанс до ворот докатить и сделать хороший бросок.
Делал такое в ИстКосте? Знал, что у меня есть такое. Сегодня показал.

Адаптировался к лиге? Да, 100%. Первую часть мне было сложновато. А сейчас игра пошла. И уверенность пошла. Всё хорошо идёт.

Мог вторую забросить? Старался, но не пошло. В следующий раз.

Игра против лидера чемпионата – дополнительный стимул? Я думаю, да. Всегда, когда соперник – топовая команда, есть немножко больше мотивации, хочется одолеть их. Сегодня мы сделали это.

Приятно прервать девятиматчевую серию «Спартака»? Очень приятно.

Четыре подряд камбэка? Мы начали верить в себя, вместе сходиться. Друг с другом играть. Особенно по третьим периодам мы очень хорошо играем.

Готовились ли к первой тройке «Спартака»? Нет. Просто другая игра. Мы не готовимся, просто стараемся играть как лучше.

Мой гол взбодрил игру? Я думаю, каждый гол, который мы забиваем, даёт нашим болельщикам ещё больше забав.

И чем больше мы забиваем, тем больше их становится», — передаёт слова Гордеева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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