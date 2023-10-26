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Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
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Главный тренер «Салавата» рассказал, как обстоят дела с неиграющими легионерами клуба

Главный тренер «Салавата» рассказал, как обстоят дела с неиграющими легионерами клуба
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после сухого поражения от «Авангарда» (0:1) рассказал о ситуации с легионерами клуба Николя Мелошем и Джошем Ливо.

«Николя Мелоша мы ещё не видели, нам бы до дома добраться. Если он в хорошей форме, то, безусловно, он нам поможет. Ливо лечится, нам надо посмотреть, как у него идёт выздоровление, а потом уже принимать решение», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 22 октября генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что 26-летний канадский защитник Николя Мелош прибыл в Уфу.

Джош Ливо получил повреждение и не отправился с командой на выездную серию матчей. В текущем сезоне 30-летний игрок провёл два матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.

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