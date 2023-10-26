Капитан «Салавата»: создали минимум 5 стопроцентных моментов, но удача была с «Авангардом»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал минимальное поражение от «Авангарда» (0:1).

«Мы обычно активно начинаем, но дали сегодня возможность сопернику создавать моменты. Во втором и третьем периодах мы это исправили, создали как минимум пять стопроцентных моментов, чтобы забить этот гол, но удача была на стороне соперника. В принципе, ребята старались, были эмоции, а из отрицательного сегодня – только результат. Даже тренер нас похвалил после матча в раздевалке», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующей игре КХЛ «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.