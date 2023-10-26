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«Неудивительно и даже закономерно». Кожевников — о завершении победной серии «Спартака»

«Неудивительно и даже закономерно». Кожевников — о завершении победной серии «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал завершение девятиматчевой победной серии «Спартака». Красно-белые уступили в Новосибирске «Сибири» со счётом 3:4.

«Неудивительно и даже закономерно, что победная серия «Спартака» прервалась. Команда проводила шестую подряд игру на выезде, подустала, плюс психологическое проседание. К тому же противостояли ей сибиряки, у которых настрой соответствующий. Им достаточно было сказать про соперников, что те выскочили откуда-то непонятно. Доказанный во время войны факт — сибиряки сражаются до последнего. Конечно, сейчас все настраиваются на красно-белых. Так что ничего страшного для «Спартака» не случилось. Самое главное — команда играет обалденно, даже если уступает в счёте», — сказал Кожевников в интервью «РИА Новости Спорт».

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