В «Оттаве» прокомментировали дисквалификацию Пинто на 41 матч

Клуб «Оттава Сенаторз» на официальном сайте опубликовал заявление касаемо форварда Шейна Пинто, дисквалифицированного на 41 матч за нарушение правил лиги о ставках.

«Шейн — ценный член нашего клуба, обаятельный и умный молодой человек, принявший неверные решения, которые привели к дисквалификации. Мы знаем, что он раскаивается в своих ошибках. Наша организация по-прежнему поддерживает Шейна и сделает всё необходимое, чтобы помочь ему решить свои проблемы. Когда придёт время, мы поприветствуем его возвращение в клуб», — сказано в сообщении.

Ранее Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу отстранения центрфорварда «Оттавы Сенаторз» Шейна Пинто.