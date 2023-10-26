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В «Оттаве» прокомментировали дисквалификацию Пинто на 41 матч

В «Оттаве» прокомментировали дисквалификацию Пинто на 41 матч
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Клуб «Оттава Сенаторз» на официальном сайте опубликовал заявление касаемо форварда Шейна Пинто, дисквалифицированного на 41 матч за нарушение правил лиги о ставках.

«Шейн — ценный член нашего клуба, обаятельный и умный молодой человек, принявший неверные решения, которые привели к дисквалификации. Мы знаем, что он раскаивается в своих ошибках. Наша организация по-прежнему поддерживает Шейна и сделает всё необходимое, чтобы помочь ему решить свои проблемы. Когда придёт время, мы поприветствуем его возвращение в клуб», — сказано в сообщении.

Ранее Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу отстранения центрфорварда «Оттавы Сенаторз» Шейна Пинто.

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