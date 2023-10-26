Барберио: хоккей «Северстали» можно сравнить с этапом «русской пятёрки» в «Детройте»

Защитник «Северстали» Марк Барберио рассказал об игровом стиле главного тренера череповецкого клуба Андрея Козырева.

«Можно ли назвать стиль «Северстали» и тот хоккей, который ставит Козырев, советским со всеми его атрибутами? Наверное, да, вполне возможно, это именно то определение. Мы стараемся всё делать на скорости, много катаемся, используем по максимуму лёд. Быстрота действий, быстрые ноги, быстрые руки, быстрое принятие решений, где-то играем на инстинктах, много контролируем шайбу, играем в короткий пас.

Поэтому, если говорить о советском времени, то, наверное, можно сравнить это с этапом «русской пятёрки» в «Детройте», где как раз играл Игорь Ларионов. Поэтому наш хоккей, наверное, близок к этому.

«Русская пятёрка», как известно, была знаменита тем, что они брали шайбу и разыгрывали её настолько хорошо, что практически ни одна команда не могла её отобрать у них и даже прикоснуться. Поэтому да, скорее всего, мы играем именно в тот хоккей. Конечно, это здорово, получаем максимум удовольствия от своей работы», – сказал Барберио в интервью Metaratings.ru.