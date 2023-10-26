Защитник «Спартака» Чайковски: теперь все команды уважают нас и готовятся по-другому

Защитник «Спартака» Михал Чайковски прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4) в матче регулярного сезона КХЛ.

«Сегодня все были молодцы, с победой «Сибирь». Гордеев хорошую шайбу забросил. Мы знали, что они одерживали волевые победы, готовились. Тяжёлый был матч. У нас были моменты, но не реализовали. Непростой выезд у нас, сил много тратили. Все команды теперь уважают нас и готовятся по-другому. Не знаю, есть ли знак в том, что наша серия началась и закончилась на «Сибири». Надо новую серию начинать», — приводит слова Чайковски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Спартак» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 31 октября на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.