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Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
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«Хотел сам, а не через 15 рикошетов». Форвард «Авангарда» — о первом настоящем голе в КХЛ

«Хотел сам, а не через 15 рикошетов». Форвард «Авангарда» — о первом настоящем голе в КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (1:0).

«Была длинная выездная серия у нас, очень тяжёлая. Игра шла «кость в кость» сегодня, но удача была на нашей стороне, мы победили. Самонов – отличный вратарь, надо было ему создавать помеху, и в итоге мой гол таким и получился. Но нам есть над чем работать в реализации.

Конечно, было желание забить первый хороший гол (официально первый гол Холодилина случился в матче с «Нефтехимиком», когда нижнекамцы забили сами себе. – Прим. «Чемпионата»). Чтобы сам, а не через 15 рикошетов, и потом твою фамилию объявляют. Но сильно не зацикливался на этом, главное – чтобы команда побеждала. Но личную галочку определённо поставил. Да, есть понимание, что выиграл конкуренцию за место в основе, но надо каждую игру оправдывать доверие и ожидания тренерского штаба», — сказал Холодилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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