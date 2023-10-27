Абросимов: да, уже две драки за «Авангард». Но не собираюсь всякий раз бездумно морду бить

Защитник «Авангарда» Роман Абросимов после победного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0) высказался о своём количестве драк за омский клуб.

«Да, уже вторая драка за «Авангард». Стараюсь делать то, что от меня требуют. Это нравится ребятам, мне это тоже нравится. Это не означает, что я должен в каждом матче выходить и драться, но есть такие ситуации, когда это уместно и во вред команде не пойдёт. Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить за это. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону», — сказал Абросимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Абросимов рассказал о драке с Евгением Тимкиным в матче регулярного сезона КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0).